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MİT'ten Lazkiye'de operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’i uzun süren takibin ardından Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalayıp Türkiye’ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i uzun süren takibin ardından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalayıp Türkiye'ye getirdi.


MİT, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 5'i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'i, Suriye'nin Lazkiye kentinde tespit etti. Uzun süren bir çalışma ile takibe alınan terörist Yusuf Nazik, Lazkiye şehir merkezinde düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Nazik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de desteği ile güvenli yollardan Türkiye'ye getirildi ve sorguya alındı. Operasyonda yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik destek alınmadığı öğrenildi.

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