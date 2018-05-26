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26 Mayıs 2018 16:37

MKE Ankaragücü kupasını Anıtkabir’e götürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig’e yüklemesinin ardından şampiyonluk kupasını Anıtkabir’e götürdü.

MKE Ankaragücü kupasını Anıtkabir’e götürdü

26 Mayıs 2018 16:37


MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri, altyapı futbolcuları ve çok sayıda taraftar, şampiyonluk kupası ile birlikte ’Aslanlı Yol’dan yürüdü. Yiğiner ve heyeti, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Başkan Yiğiner, burada bulunan Anıtkabir Özel defterini imzaladı.


Yiğiner, deftere şunları yazdı:


"Atam İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından İstanbul’da kurulan ve Milli Mücadele döneminde sizin talimatınızla Ankara’ya taşınan, futbolcularından şehitler ve Gaziler vermiş şanlı tarihe sahip sizlerin emanet bıraktığı MKE Ankaragücü’müzü şampiyon yaparak laik olduğu Süper Lige çıkartmanın haklı gururunu yaşamaktayız.


Atam sizin çok sevdiğiniz, ilk Milletvekili olduğunuz, Cumhuriyeti ilan ederek başkent yaptığınız, şehrinizin takımı MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzü camiamızla birlikte yaşatacağız ve emanetinizi gelecek nesillere taşıyacağız.


Atam sizin veciz sözünüzdeki gibi İmalat-ı Harbiye Gücü daim ve muzaffer olacaktır. Sizi şahsım ve camiam adına minnet ve şükranla anıyor aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum."




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