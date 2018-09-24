MKM konservatuvar seçmeleri tamamlandı

Mamak Belediye Konservatuvarı'na girmek isteyen 100 sanatçı adayı, Mamak Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seçmelerde yeteneklerini sergiledi.

Mamak Belediye Konservatuvarı'na girmek isteyen 100 sanatçı adayı sınavı kazanmak için yeteneklerini sergiledi. Mamak Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seçmelerde adaylar, dans, şan dersleri gibi aşamalı olarak sınavlara tabi tutuldu. 4 dalda gerçekleşen seçmelerde adaylar, usta sanatçıların karşısında müzikal yeteneklerini sergiledi. Mülakata gelen öğrencilerin sesleri, kabiliyetleri ve enstrüman çalanların yetenekleri değerlendirildi.Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Halk Oyunları ve Tiyatro dallarında gerçekleşen sınavlarda 20 Tiyatro, 28 TSM, 18 Halk Oyunları ve 15 Türk Halk Müziği olmak üzere toplam 81 öğrenci konservatuvara girmeye hak kazandı.

Mülakata gelen öğrencilerin THM ve TSM bölümleri için tek, çift ses ile ritm ve melodi yeteneklerine bakılırken enstrüman çalanların yetenekleri değerlendirildi. Halk Oyunları Bölümlerinin sınavlarında esneklik yeteneği dikkate alınırken tiyatro da ise ses, kulak ve doğaçlama yeteneklerine bakıldı. Öğrenciler 2 yıl süreyle Mamak Belediyesi Konservatuvarında eğitim görecek. Başarılı öğrencilere verilecek 2 yıllık eğitim, Devlet Konservatuvarına gitmek isteyenlere de ön hazırlık yapmış olacak.