MKM'den Devlet Konservatuarı'na

Mamak Kültür Merkezi (MKM) Konservatuarı'nda eğitim gören 12 genç, Devlet Konservatuarı'na yerleşmeye hak kazandı. MKM kursları ve konservatuarda başarılı olan birçok öğrenci de sınav sonuçlarının açıklanmasıyla çeşitli üniversitelerin müzik öğretmenliği ve tiyatro bölümlerine yerleşti.

Mamak Belediyesi, gençlerin hayallerine kavuşmasına yardımcı oluyor. Mamak Kültür Merkezi Konservatuarı'nda geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam eden belediye, verilen kaliteli sanat eğitimi sayesinde her yıl çeşitli üniversiteler ve Devlet Konservatuarlarına öğrenci yerleştirme iddiasını başarıyla sürdürüyor. Genç yeteneklere başarı dileyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Öğrencilerimiz, MKM kurslarımız ve konservatuar kurslarımıza gelerek aldıkları eğitimlerin ardından büyük başarılara imza atarak bizleri gururlandırdılar. Bir eğitim yuvası olan kurslarımızda sanatın tüm dallarına yer vererek gençlerimizi yetiştiriyoruz. Yolları açık olsun, başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilerden Sinan Çelik Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü, Ayşegül Özkan, Ayça Güler Seki, Yavuz Selim Başkale, Sevcan Erdal, Elifnur İnce ve Çiğdem Kaya Muniroğlu Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarını, İrem Ekinci Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü, Ilgın Aksoy Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesini, Özlem Taşlıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesini, Sevgi Doğan Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü ve Mihriban Başara da Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı.