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11 Eylül 2017 10:16

MKM’den devlet Konservatuarlarına 20 öğrenci

Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Mamak Kültür Merkezi’nde konservatuar ve mesleki eğitim kursları devam ediyor.

MKM’den devlet Konservatuarlarına 20 öğrenci

11 Eylül 2017 10:16

Her geçen yıl ilginin arttığı ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yoğun tercihi olan kursları tamamlayıp sınavları kazanan 20 öğrenci devlet konservatuarlarında eğitim alıyor.


MKM’de açtığımız kurslarla özellikle insanların sanatsal yönlerini daha iyi geliştireceklerine imkan sağlıyoruz diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bunların yanı sıra üniversiteye hazırlanan gençlerimiz konservatuar kurslarımız sayesinde üniversite sınavlarına hazırlanma şansı buluyor. Bugüne kadar ise MKM’de eğitim alıp, devlet konservatuarlarını kazanmış öğrencilerimizi görmek bizler için ayrı bir gurur kaynağı oluyor” dedi.




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