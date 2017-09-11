MKM’den devlet Konservatuarlarına 20 öğrenci

Her geçen yıl ilginin arttığı ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yoğun tercihi olan kursları tamamlayıp sınavları kazanan 20 öğrenci devlet konservatuarlarında eğitim alıyor.

MKM’de açtığımız kurslarla özellikle insanların sanatsal yönlerini daha iyi geliştireceklerine imkan sağlıyoruz diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bunların yanı sıra üniversiteye hazırlanan gençlerimiz konservatuar kurslarımız sayesinde üniversite sınavlarına hazırlanma şansı buluyor. Bugüne kadar ise MKM’de eğitim alıp, devlet konservatuarlarını kazanmış öğrencilerimizi görmek bizler için ayrı bir gurur kaynağı oluyor” dedi.