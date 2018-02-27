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27 Şubat 2018 11:28

Mobil Park Timi ekipleri çalışmalarına tam gaz devam ediyor

Mamak’ta yaklaşık 8 ay önce uygulamaya koyulan “Mobil Park Timi” projesi kapsamında kurulan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mobil Park Timi ekipleri çalışmalarına tam gaz devam ediyor

27 Şubat 2018 11:28


Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan park timi, bugüne kadar 84 durum tespit idari yaptırım tutanağı düzenlerken, 16 adette karşı tutum ve davranış işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, günün farklı saatlerinde ilçede bulunan 354 parkta devriye gezerek, oluşabilecek olumsuz görüntülere müdahale ediyor.


Mobil Park Timi’nin vatandaşların parklarda güven içinde vakit geçirmesi için kurulduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gerek bizim bölgemizde, gerekse başka bölgelerde zaman zaman maalesef parklarda nahoş görüntüler ortaya çıkabiliyor. Mamak Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak kurduğumuz park timi sayesinde ilçemizde bu sorunun önüne geçtik. 8 aydır faaliyet gösteren ekiplerimiz sayesinde parklarımız artık gerçek sahibi olan Mamaklıların hizmetinde. Vatandaşlarımız bu sosyal alanlarda gerek aileleriyle, gerekse bireysel olarak hoşça vakit geçiriyor” dedi.




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