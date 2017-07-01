Model uçak meraklılarının adresi: “Vecihi Hürkuş Hobi Havacılık Parkı”

Çankaya Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş’un adına yapılan hobi havacılık parkı, model uçak meraklılarının tek adresi olmaya devam ediyor. Mühye Köyü’nde 7 bin metrekare alan üzerine kurulu olan park, teknik özellikleri ile model uçak meraklılarının ilgisini çekiyor. 100x10 metre boyutlarındaki asfalt uçak pisti, apron alanı, kafes tel çit içerisinde bulunan tribünü ve şarj destek üniteleri bulunan park, Ankara’daki model uçak meraklılarına hizmet veriyor.

Kış aylarının ardından havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların daha çok rağbet etmeye başladığı Vecihi Hürkuş Hobi Havacılık Parkı, çevre için güvenli bir noktada bulunmasıyla da dikkat çekiyor. Model uçak merakı olan birçok vatandaşın aileleriyle birlikte ziyaret ettiği Mühye Köyü girişindeki park, özellikle hafta sonları model uçak uçurmanın ve izlemenin keyfini yaşamak isteyen Ankaralıları bekliyor.