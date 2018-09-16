Modern yapılar yeşil ile bütünleşiyor

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mamak'ta modern bir şehirleşme yaşıyoruz. Bu şehirleşmenin yanı sıra ilçe genelinde birçok park ve rekreasyon alanları yaparak, vatandaşlarımızın sohbet edecekleri, zaman geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri alanlar oluşturuyoruz" dedi.

Yeşil alan, park, bahçe ve rekreasyon alanlarıyla ilçeye yeşil bir kimlik kazandıran Mamak Belediyesi, yeni parklar yapmaya devam ediyor. Yapımına kısa süre önce Altınevler Mahallesi'nde başlanan parkta incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak'ta modern bir şehirleşme yaşıyoruz. Bu şehirleşmenin yanı sıra ilçe genelinde birçok park ve rekreasyon alanları yaparak, vatandaşlarımızın sohbet edecekleri, zaman geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Projelerimizde aslan payını hep yeşil alanlara ayırıyoruz. Ayrıca mahallelerin nefes alma noktaları olan parklara her yıl yenilerini ekleyerek sayılarını çoğaltıyoruz” dedi.

Altınevler Mahallesi'nde 4 bin 600 metrekare alanda inşası devam eden parkın içinde çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu yolu, fitness alanı, futbol sahası ve oturma grupları bulunuyor.