Modern yaşam doğa ile buluştu

Mebuskent AVM de yıl sonunda hizmete giriyor. Ankara’nın kuzey sırtlarında, şehre hakim, bol oksijenli, yeşili bol bir alanda kurulan 5 bin kişilik “şehir içinde yeni şehir” artık ortaya çıkıyor.

Ankara’nın yeni cazibe merkezi Batıkent Karacakaya bölgesinde kurulan Mebuskent projesinin tamamlanması ile “modern yaşam ve doğa buluşması” şeklinde Ankara’da bir ilk gerçekleşiyor.

Aymor Grup tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında şimdiden 70 dolayındaki ailenin taşınmasıyla yaşam başladı. Mebuskent, modern inşaat teknolojisi ve konut konforu ile doğayla iç içe bir yaşamı birleştiriyor. Yeni taşınmalar hızla devam ederken, Mebuskent AVM de yıl sonunda hizmete girecek. Kısa sürede dolması beklenen Mebuskent, yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı, ulaşım imkanları ile de tercih edilen “şehir içinde yeni bir şehir” olarak ortaya çıkıyor. Ankara’nın kuzey sırtlarında, şehre hakim, bol oksijenli, yeşili bol bir alanda gerçekleştirilen proje, her türlü doğal ve modern yaşam, spor ve sosyal etkinlik imkanlarını bir arada sunuyor. Mebuskent, yatay ve dikey mimarinin dengeli harmanlandığı bir proje olarak da dikkat çekiyor.

“En yeşil” proje

Projenin üzerine kurulduğu 388 bin metrekarenin yüzde 87’sini yeşil alan ve sosyal yaşam alanları oluşturuyor. Projedeki 652 dairelik 10 blok ile tamamen bağımsız bahçeli 332 villa, tam bir dikey-yatay mimari armonisi sunuyor. Rakım olarak 110 metre yüksekte ve kente oksijenin girdiği bir lokasyonda kurulu kentte, doğanın tüm renklerini içinde barındıran, meyve ağaçları dâhil her türden 23 bin ağaçla adeta bir doğal park niteliğinde olacak.

Bisikletli yaşama merhaba

Yerleşke içi yol ve yeşil alanların tamamen bisikletli hayata göre tasarlandığı Mebuskent’e “Ankara’daki Küçük Kopenhag” deniyor. Fark yaratıcı daha birçok başka özelliğe de sahip projede, spor kompleksi, yüzme havuzu, sauna-Spa hizmeti ve Türk hamamı, botanik parkı, 13 bin 650 metrekarelik golf sahası olacak. Mebuskent, yürüyüş yolları, açık hava dinlenme alanları, otoparkları ile de göz dolduruyor. Gürültü ve kirlilikten uzak, yeşile dokunarak yaşamak isteyenlere doğayla iç içe bir ortam sunan kentte, sakinlerine 7/24 kesintisiz güvenlik hizmeti de verecek.

Eğitim üssü

Eylül ayında okulların açılıyor olması da Başkent’in yeni eğitim üssü olan bir lokasyonda yer alan Mebuskent’e taşınmaları hızlandırdı. Giderek sayıları artan eğitim kuruluşları ile Ankara’nın yeni eğitim üssü haline gelmesi dolayısıyla da bölge, doğal ve konforlu yaşam olanakları sunmanın yanı sıra çocuklarına hem yakın hem de iyi bir eğitim aldırmak isteyen ailelerin tercihi olmaya başladı.

Kolay ulaşım

Mebuskent, metro hattı, otobüs güzergahları ve diğer ulaşım imkanları sayesinde Ankara’nın bir uçtan bir uca bağlantılı güzergahlarına sadece 25 dakikalık mesafede bulunuyor. Ayrıca Mebuskent’ten kalkan ringler ile metroya ulaşım da 10 dakika sürüyor. Çevre yoluna yakınlık dolayısıyla bölgeden havalimanına da şehir trafiğine girmeden çok kısa sürede ulaşılabiliyor.

AVM yıl sonunda açılıyor

Aymor Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ayhan, yoğun bir nüfusun yaşayacağı Mebuskent’te AVM için büyük bir taleple karşılaştıklarını belirterek, “Projenin kendisine ait, en az 5 bin kişiye hitap edecek AVM alanı 8 bin metrekare satılabilir alandan oluşuyor. Bu alanları yönetim olarak satmaya karar verdik. AVM’nin yıl sonunda faaliyete geçmesini planlıyoruz. İçinde kuaförden markete, kuru temizlemeden güzellik salonuna kadar insanların gündelik ihtiyaçlarını karşılayacağı her şey olacak. AVM, en iyi hizmeti vererek buradaki yaşam kalitesini artıracak” dedi.