Moldova Başbakanı Filip’ten TİKA’nın hastane şantiyesine ziyaret

Moldova Başbakanı Pavel Filip ve Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah, TİKA tarafından Mayıs ayında inşasına başlanılan Komrat Bölge Hastanesi yeni blok şantiyesini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca şantiye sahasının yanında TİKA tarafından 2014 yılında 30 yatak temin edilerek kurulan ve inşaat çalışmaları tamamlanan ameliyathane bloğunu da ziyaret eden Başbakan Filip, Türkiye’nin sağlık ve inşaat sektöründe ne kadar güçlü olduğunu bildiğini ifade ederek, hastane inşaatı için Türkiye’ye teşekkür etti. Filip, kısa sürede tamamlanacak inşaat çalışmalarının bu alanda iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında Başbakan Filip’e eşlik eden Gökoğuz Yeri Başkanı Vlah, çalışmaların hızından övgüyle bahsederek, hastanenin bölge için büyük bir ihtiyacı gidereceğini ve yalnızca Gökoğuz Yeri’ne değil Moldova’nın tüm güney bölgesindeki hastalara da hizmet sunulacağını ifade etti. Önümüzdeki Aralık ayında tamamlanması planlanan ve 6 bin 800 metrekare toplam alan üzerinde 2 bin 700 metrekare çift katlı kapalı alana ve 56 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede dahiliye, pediatri, radyoloji, tomografi ile ultrason hizmetlerinin verilmesi planlanmakta olup, hastaneden yılda yaklaşık 40 bin kişinin yararlanması öngörülüyor.