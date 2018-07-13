Moldova Emniyetine ilk yardım eğitimi

Moldova’da birçok alanda faaliyet gösteren TİKA, sağlık alanında Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) çerçevesinde Türk Kızılayı işbirliğinde İlk Yardım Eğitimci Eğitimi ve İlkyardım Gönüllüleri Eğitimi düzenledi. Başkent Kişinev’de düzenlenen ve 10 gün süren eğitim programı ile birlikte Moldova polisinin ilk yardım kapasitesi oluşturulması sağlanacak. Türk Kızılayı’nın deneyimli eğitmenleri tarafından verilen eğitimler kursiyerler tarafından ilgi ile takip edildi. Eğitimi başarı ile bitiren kursiyerlere alanlarında eğitim verebilmelerine olanak sağlayan, Avrupa genelinde geçerliliği olan “Eğitmen Sertifikası” verildi. Programın sonraki aşamasında eğitici olmaya hak kazanan kursiyerler yaklaşık 2000 kişiden oluşan Moldova Polis Teşkilatı’na yönelik ilk yardım eğitimi verecek.

Programın başlangıcı için düzenlenen törende söz alan Moldova Emniyet Genel Müdürü Alexandr Pinzari Moldova genelinde görevli bütün polislerin ilk yardım eğitimi almasını hedeflediklerini belirtti. Pinzari, “Ülke genelinde yılda 2500’den fazla trafik kazası gerçekleşiyor ve yaklaşık 300 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Araştırmalar gösteriyor ki olay yerinde yapılacak müdahaleler ile bu ölümlerin sayısını azaltmak mümkün.” diyerek eğitimin önemini vurguladı. TİKA Kişinev Program Koordinatörü Selda Özdenoğlu Kızılay adına eğitimi veren uzmanlara ve tüm kursiyerlere katılımları için teşekkür ederek TİKA’nın Moldova Emniyet Genel Müdürlüğü’ne desteklerinin devam edeceğini ifade etti.