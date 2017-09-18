Moldova’nın güneyinde Bulgar nüfusunun ağırlıklı olarak yaşadığı Tarakliya Bölgesi’nin Tvarditsa kasabasında TİKA tarafından kapsamlı tadilatı gerçekleştirilen ve tüm mobilya ve donanımı yenilenerek ilave psikoterapi, fizyoterapi ve mutfak bölümleri açılan “Speranta” Risk Grubu Çocuk Rehabilitasyon ve Sosyal Destek Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Proje, Moldova’da TİKA desteğiyle etnik Bulgarlara yönelik gerçekleştirilen ilk işbirliği faaliyeti olma özelliğini taşıyor.

Açılış töreninde konuşan Tvarditsa Belediye Başkanı Zakhari Parmaklı, yaklaşık 120 yıl önce inşa edilen ve inşa edildiği günden bugüne kapsamlı bir tadilat görmeyen tek katlı binasında velilerin ve hayırseverlerin katkılarıyla hizmet vermeye çalışan rehabilitasyon merkezine sağladığı tadilat ve donanım desteğinden dolayı TİKA’ya teşekkürlerini sundu, TİKA dışında hiçbir kurumdan taleplerine cevap alamadıklarını ifade eden Parmaklı, TİKA ile Türkiye Cumhuriyeti sayesinde projenin hayata geçirildiğini vurgulayarak, TİKA ile iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini umut ettiğini belirtti.

"Sperana” Risk Grubu Çocuk Rehabilitasyon ve Sosyal Destek Merkezi Müdürü Raisa Torlak da TİKA’nın yardımının paha biçilemez olduğunu belirterek; elverişsiz fiziki şartlardan ötürü faaliyetlerine ruhsatsız devam eden rehabilitasyon merkezinin şimdi hükümet nezdinde de bir kurumsal kişilik ve maddi destek hakkı kazandığını, artık sertifikalı olarak sundukları hizmetlerden çevre köylerdeki diğer okulların da faydalanabildiğini belirtti. Torlak, daha önceleri evlerinde mahsur kalan engelli çocukların çeşitli sosyal uyum problemleri yaşadıklarını ya da konuşamadıklarını; ancak tadilatın ardından merkeze gelen çocukların iyileşmeye başladıklarını ifade etti ve kısa sürede somut sonuçlar almaya başladıklarını söyledi.

Tvarditsa Çocuk Rehabilitasyon ve Sosyal Destek Merkezi’nde hali hazırda 43 zihinsel ve fiziksel engelli çocuğa özel eğitim, fizyoterapi, rehabilitasyon ve psikolojik destek hizmeti veriliyor.

Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Canan Alpaslan, Tvarditsa Belediye Başkanı Zakhari Parmaklı, kasaba sakinleri, öğrenciler ve aileler katıldı.