Motorlu kuryeler şehit Serkan Dökmeci için yollara döküldü

Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara'nın dört bir yanında evlere paket taşıyan motorlu kuryeler, bu kez şehit Serkan Dökmeci için yollara döküldü. 31 Ağustos Cuma günü Hakkari Yüksekova'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci anısına bir organizasyon düzenleyen Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, Ankara caddelerinde kortej oluşturdu.

Mesailerinin bitiminin ardından motosikletleriyle birlikte Sıhhıye'de bir araya gelen grup üyeleri, daha sonra sıra halinde yollara döküldü. Ankara'nın caddelerini turlayan motorcuların etkinliği, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından da takdirle karşılandı. Grup adına açıklamada bulunan Dernek Başkan Yardımcısı Korkmaz Çiftçi, “Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği olarak bu tür organizasyonları her zaman gerçekleştiriyoruz. ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganımızla bütün kalleşlere buradan lanet okuyoruz. Bizlerin evimizi, çocuklarımızı bırakıp, gerekirse vatan için, gerekirse evlat için gözümüzü kırpmadan canımızı vereceğimizi bilmelerini isteriz” şeklinde konuştu.

Grup kortejin ardından şehidin Mamak'taki baba ocağına gelerek acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren şehidin babası Selami Dökmeci, “Cenaze törenine katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlara uzun ömürler versin. Vatanımız ve vatanımızı seven milletimiz sağ olsun. Gönülden seven, gerekirse canını verecek milletimiz sağ olsun. Bizim bir canımız gider, bin tanesi gelir arkasından. Burada bulunanların hepsi vatan için canını verecek kişiler. Nur içinde yatsın, güzel bir mertebeye erişti. Biz gururluyuz, gururumuzdan ağlamak bile istemiyoruz. Belki sevinçliyim bile içimden Allah aşkı için” ifadelerini kullandı.

Şehidin minik yeğeninden duygulandıran şiir

Şehidin minik yeğeni Berat Yiğit Dökmeci ise, “Şehit oldu üzüldük ama Allah'ın yanına gittiği için mutluyuz da onun adına. Sadece tek şey söyleyebilirim; bir ölür, bin diriliriz” dedi. Minik Berat, daha sonra şehit amcası için yazdığı bir şiiri okudu. Berat Yiğit'in şiirinin ardından duygulanan aile üyeleri ve motorcular, hep bir ağızdan ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diye haykırdı.