Mozambik’te üç boyutlu modelleme alanında mesleki eğitim düzenlendi

TİKA, Mozambik’te yenilikçi ve istihdam artırıcı projeler üretiyor. Nampula Endüstriyel ve Ticari Enstitüsünde TİKA tarafından temin edilen üç boyutlu yazıcı ile mesleki eğitim düzenlendi. Mozambik Bilim Teknoloji Yüksek Öğretim ve Mesleki Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen projeye enstitüden 20 eğitmen katıldı. Eğiticinin eğitimi kapsamında yapılan teknik eğitimde bilgisayar ortamında teknik çizim yapabilmeleri adına katılanlara AutoCAD ve Sketch Up programlarını kapsayan eğitimler verildi. Eğitime katılan eğitmenlere TİKA tarafından da sertifika verildi.

Mesleki eğitim ve teknoloji transferini birlikte barındıran proje ile makine bakım onarım, torna freze alanlarında mesleki eğitim verilen okulda parça prototip model üretimi maliyetleri düşürülerek okulun giderlerinin azaltılması hedefleniyor. Okulda okuyan 2 bin öğrenci başta olmak üzere birçok Mozambikli gencin modelleme alanındaki yeniliklerle buluşması sağlanacak. Eğitimin ikinci aşamasında ise okulda bilgisayarda teknik çizim alanında uzun süreli kurslar başlatılması planlanıyor. Teknolojik açıdan desteklenmeye ihtiyacı olan ülkelerden biri olan Mozambik’te düzenlenen bilişime yönelik mesleki eğitimler, ülkenin geleceğine yapılan önemli bir değer olma özelliğini taşıyor.