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30 Temmuz 2018 14:41

Mübahat Türker Küyel Makaleleri serisinden oluşan külliyat tamamlandı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan Prof.

Mübahat Türker Küyel Makaleleri serisinden oluşan külliyat tamamlandı

30 Temmuz 2018 14:41

Dr. Mübahat Türker Küyel Makaleleri-I Türk Kültürü ve Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel Makaleleri-II İslam Düşünürleri-Farabi ciltlerinin ardından Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel Makaleleri-III İslam Düşünürleri (Hârezmî, İbn-i Sînâ, Beyrûnî, Gazâlî) adlı eser de okurların beğenisine sunuldu.


Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel, felsefe tarihi alanında özellikle İslam felsefesine yapmış olduğu katkılarla adını Türkiye’de ve dünyada duyurmuş nadide bilim insanlarından birisi. Küyel’in bugüne kadar muhtelif yayın organlarında yayımlanmış makaleleri Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından derlenerek üç cilt halinde yayımlandı.


İslam Düşünürleri (Hârezmî, İbn-i Sînâ, Beyrûnî, Gazâlî) isimli eserde birbirinden değerli çok sayıda makale ve İ. Madkour, F. Rosenthal, Bürgel, Crombie gibi dünyaca ünlü İslam felsefesi alanında çalışmalar yapmış bilim insanlarının makalelerinin Küyel tarafından yapılmış çevirileri yer alıyor. Ayrıca Sicistâni, Yahya İbn-i Âdi, Beyrûnî, İbn-i Meymûn gibi İslam filozoflarının risalelerinin Türkçe çevirilerine de yer veriliyor.


Eser, Balgat adresindeki Başkanlık binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor. Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabilirler.


Küyel Makaleleri isimli seriye ek olarak ayrıca Küyel Hocanın doktora tezi olan Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti isimli eseri de en yakın zamanda okuyucuların istifadesine sunulacak.




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