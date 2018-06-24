Müezzinoğlu’ndan veda açıklaması

Gelecek yeni dönemin ülkemizin gelişmesine, milletimizin huzur ve refahına, medeniyet değerlerimizin ihyasına vesile olması dualarımla. Hakkınızı helal edin! Hoşçakalın" dedi.

Bursa Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1992 yılında ülkeye, millete ve medeniyet değerlerine hizmet etme anlayışıyla çıktığı aktif siyaset yolculuğunun milletvekilliği sürecinin bu seçimlerde son bulduğunu ifade etti. Müezzinoğlu yaptığı açıklamada, "Siyaset hayatımda dava liderim rahmetli Necmettin Erbakan, siyasi liderim Recep Tayyip Erdoğan duam da; ’Yarabbi ülkem, milletim ve medeniyet değerlerim adına üstlendiğim sorumlulukların hakkını da hesabını da verebilmeyi bana nasip et’ oldu. Rabbime şükürler olsun ki bu yolculukta bana medeniyetimize başkentlik yapmış İstanbul, Edirne ve Bursa gibi üç kadim şehrimizde milletvekilliği yapmanın yanında çok farklı görevler ve sorumluluklar nasip etti. Ben de bütün bu görev ve sorumlulukların hakkını ve hesabını verebilme samimiyeti ve gayretiyle çalıştım. Bu süreçte her daim yanımda olan başta eşim, ailem, sevdiklerim, birlikte çalıştığım arkadaşlarım, desteklerini ve teveccühlerini esirgemeyen tüm vatandaşlarım ve bana güvenerek sorumluluklar yükleyen Cumhurbaşkanım Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Başta İstanbullu, Edirneli ve Bursalı kardeşlerim olmak üzere tüm milletimden ve sevdiklerimden bana haklarını helal etmelerini talep ediyorum. Gelecek yeni dönemin ülkemizin gelişmesine, milletimizin huzur ve refahına, medeniyet değerlerimizin ihyasına vesile olması dualarımla. Hakkınızı helal edin! Hoşçakalın" ifadelerine yer verdi.