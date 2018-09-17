İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla açıklarında 16 göçmen kurtarıldı, 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, Muğla’nın Bodrum ilçesi Bağlar Koyunda yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 16 göçmenin kurtarıldığını, 2 kadın göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Bağlar Koyunda yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 16 göçmenin kurtarıldığını, 2 kadın göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Bakanlık, kayıp olduğu değerlendirilen 1 kadının ise bulunması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün saat 00.57'de Muğla'nın Bodrum ilçesi Bağlar Koyunda denizde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu bölgeye ulaştığında denizden insan seslerinin geldiği tespit edildi. Yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 16 göçmen (15 Irak, 1 Suriye uyruklu, 2 erkek, 6 kadın, 8 çocuk) deniz yüzeyinden sağ olarak kurtarıldı. 2 kadının ise cansız bedenine ulaşıldı.



1 kadın kayıp


Göçmenlerin ilk ifadelerini alan ekipler, göçmenlerin toplam 19 kişi olduklarını belirledi. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kadın göçmenin aranması maksadıyla ilave olarak 1 Sahil Güvenlik Korveti, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri görevlendirildi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlısı KIYEM-2 ile Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinin ambulans botunun arama kurtarma faaliyetine iştirak etmesi sağlandı. Kayıp kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.