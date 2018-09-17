Muğla açıklarında 16 göçmen kurtarıldı, 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Bağlar Koyunda yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 16 göçmenin kurtarıldığını, 2 kadın göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Bakanlık, kayıp olduğu değerlendirilen 1 kadının ise bulunması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün saat 00.57'de Muğla'nın Bodrum ilçesi Bağlar Koyunda denizde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu bölgeye ulaştığında denizden insan seslerinin geldiği tespit edildi. Yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 16 göçmen (15 Irak, 1 Suriye uyruklu, 2 erkek, 6 kadın, 8 çocuk) deniz yüzeyinden sağ olarak kurtarıldı. 2 kadının ise cansız bedenine ulaşıldı.

1 kadın kayıp

Göçmenlerin ilk ifadelerini alan ekipler, göçmenlerin toplam 19 kişi olduklarını belirledi. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kadın göçmenin aranması maksadıyla ilave olarak 1 Sahil Güvenlik Korveti, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri görevlendirildi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlısı KIYEM-2 ile Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinin ambulans botunun arama kurtarma faaliyetine iştirak etmesi sağlandı. Kayıp kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.