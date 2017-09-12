Muhafaza memurları tahta çıkıntıyı fark etti, Max uyuşturucuları buldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. İtalya’dan gelerek Mersin Limanı’nda yükünü boşaltan gemiden Hollanda’dan gönderilen ve Kuzey Irak’a gitmek üzere indirilen boş tırın gümrük işlemleri tamamlanırken sahada görevli muhafaza memurları dorsenin arka tarafında normalde araçta bulunmaması gereken tahta bir çıkıntı bulunduğu fark etti. Personel tarafından yapılan evrak kontrolünde tırın rotası ve boş tescil edilmesinden şüphelenilmesi üzerine araç X-Ray taramasına sevk edildi.

Zeminin altında üçgen prizma şeklinde boşluk tespit edildi

Yapılan X-Ray taramasında dorse tabanında yoğunluk farkı tespit edildi ve araç detaylı olarak aranmak üzere muhafaza memurları refakatinde arama hangarına yönlendirildi. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince dorse tabanının ahşap zemininde yapılan incelemede tahtaların arasından zeminin altında üçgen prizma şeklinde boşluk oluşturulduğu görüldü.

Narkotik dedektör köpeği Max, tabanda görülen boşluklara aşırı tepki verdi. Bunun üzerine ahşap zemin kaldırıldı ve zula olarak tabir edilen boşlukta üzerlerinde King Products ibaresi olan vakumlu gri renkli torbalar bulundu. Torbalardan birkaç tanesi seçilerek açıldığında içerisinde çeşitli renklerde haplar olduğu görüldü. Alınan numuneler uyuşturucu test kitinde analiz edildiğinde ecstasy uyarısı alındı.

Yapılan sayım ve tartım sonucunda piyasa değeri 120 milyon TL olan toplam 120 torba içerisinde 366 kilo 773 gram ağırlığında 1 milyon 190 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen haplara el konuldu. Olay hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.