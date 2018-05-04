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04 Mayıs 2018 14:32

Muharrem İnce seçim startını 1. Meclis’ten verdi

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “İlhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Muharrem İnce seçim startını 1. Meclis’ten verdi

04 Mayıs 2018 14:32

O bu milleti nasıl bir araya getirdiyse ben de bu memleketin fizik öğretmeni bir evladı olarak, gençlerin öğretmen ağabeyi, amcası olarak bu milleti bir araya getirmeye geldim” dedi.


CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin startını Ankara’da 1. Meclis önünde verdi. Cuma namazını Hacı Bayram Camii’nde kıldıktan sonra 1. Meclis önüne gelen İnce, burada toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinden seslendi.



“Bu milleti bir araya getirmeye geldim”


Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de Hacı Bayram Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra saat 14.00’de 1. Meclis’te meclisin açılışını yaptığını belirten Muharrem İnce, “Bugün aynı tarihi mekanlarda sizlerle yürek yüreğe, gönül gönüle hep beraberiz. İlhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. O bu milleti nasıl bir araya getirdiyse ben de bu memleketin fizik öğretmeni bir evladı olarak, gençlerin öğretmen ağabeyi, amcası olarak bu milleti bir araya getirmeye geldim. Sokaklarda kavga etmeden, ‘iki ayyaş’ demeden. Gençlere sesleniyorum. Öğrencilerim, evlatlarım, kardeşlerim, unutmayınız geçmiş ile bugünü kavga ettirenler geleceği kaybederler. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Ben bu milletin evlatlarına mekanik, elektrik, atom fiziği, nükleer fizik anlattım, şimdi Allah’ın izni, milletin izni ile ben bu memleketin evlatlarına iş bulacağım aş bulacağım” diye konuştu.


“Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum” açıklamasında bulunan İnce, Ramazan ayında gece 01.30’da mitingler olacağının altını çizdi. Sloganlarının “mazeret yok, marifet var” olduğunu açıklayan İnce, “Benim ustam, önceki genel başkanımız Sayın Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret edeceğim, onun hayır duasını almak için, sonra da Yalova’ya babamın mezarına gideceğim. Oradan da anamın elini öpüp Yalova’da yarın ilk miting ile mitingleri başlatıyorum” şeklinde konuştu.




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