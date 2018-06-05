Son miting ya cuma ya cumartesi olacak. 1 milyon kişi toplamalıyız. Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz, rakibim prompter, prompter" dedi.

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim programı kapsamında bugün Ankara’da Sincan, Eryaman, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar’da vatandaşlara hitap etti.

Sincan’daki konuşmasında, "24 Haziran’da yapacağımız seçimin son Ankara mitinginin provalarını yapıyoruz. Son miting ya cuma ya cumartesi olacak. 1 milyon kişi toplamalıyız. Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz, rakibim prompter, prompter. Promptere bağlı siyaset yaparsan bir gün fişini çekerler. Türkiye’nin en büyük hatibi meğer promptermış. Millet de sanıyor ki Türkiye’nin en büyük hatibi ama camdan okuyor camdan. Cam durdu mu kendisi de duruyor. Diyarbakır’da Kürt sorununu çözmek için, ciğerden, candan konuşan biri lazım, camdan konuşan değil. Birisi yazacak, sen de Kürt sorununu çözeceksin. Mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

“Adıyaman tütününde zehir var da Amerikan tütününde vitamin mi var?”

Miting için gittiği Adıyaman’da vatandaşların "Bize tütün ektirmiyorlar" dediğini söyleyen İnce, "Erdoğan Adıyaman’a gelmiş demiş ki ’Tütün zararlıdır.’ Tütünün zararlı olduğunu herkes biliyor. Adıyaman tütününü yasaklıyorsun, Amerikan tütününü alıyorsun. Adıyaman tütününde zehir var da Amerikan tütününde vitamin mi var?” dedi.

“YSK’da hiç kimse sizin oyunuzu çalamaz”

24 Haziran’ın değişim zamanı olduğunu, barış ve huzurun geleceğini belirten İnce, "Yalova’da pazar günü oyumu kullanacağım hemen atlayıp Ankara’ya geleceğim. 50 bin avukatla hazır bekleyeceğim. Merak etmeyin, YSK’da hiç kimse sizin oyunuzu çalamaz” ifadelerini kullandı.

“Ben Türkiye’yi Ankara’dan yöneteceğim"

Keçiören ve Pursaklar’daki mitinginde ise İnce şöyle konuştu:

“Türkiye’nin sorunlarını yorulmuş birisi çözemez. Buna yeni birisi lazım. Yeni bir umut lazım. Yeni bir isim lazım. 16 sene öncedeki gibi değil bunlar. Bunlar Türkiye’yi Brüksel’den, Moskova’dan, Washington’dan yönetiyor. Ben Türkiye’yi Ankara’dan yöneteceğim. Her seçim öncesi Filistin diyor sözde İsrail ile kavga ediyor. İsrail’le kavga ediyor da İsrail mallarını boykot etti mi? Hayır. Tohum almaya devam ediyor. Petrol taşımacılığı yapıyor. Bir Filistinli Türkiye’ye gelmek isterse vize almak zorunda. Ama bir İsrailli Türkiye’ye gelmek isterse vize almak zorunda değil. Bunları görmüyor musunuz? Filistin için yaptığı bir şey var miting yapıyor. O mitingi de Filistin için değil kendisi için yapıyor.”

"Erdoğan’a oy verenlere sesleniyorum. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum"

“Erdoğan’a oy verenlere sesleniyorum. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Sizin vicdanınıza sesleniyorum” diyen İnce, “Erdoğan’ın ekonomiyi benden iyi bildiğini düşünüyorsunuz diyelim ki o zaman Erdoğan benden daha iyi biliyorsa bir televizyon kanalında tartışalım. Bir meydan da o konuşuyor bir meydanda ben konuşuyorum bu doğru değil. Eğer bilgin yeterse gel bir televizyon kanalına beraber tartışalım. Türkiye’nin bir tane dostu yok. İmam hatip liselerindeki çocuklar onlar benim evlatlarım. İmam hatip liselerinde 3 sene öğretmenlik yaptım ben. 1,5 milyon imam hatip lisesi çocuk işsiz bugün. Ben o çocuklara iş bulmak istiyorum” şeklinde konuştu.

İnce, Süleyman Demirel’in yaptığı köprülerin bayramda bedava olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı köprüden parayla geçildiğini aktardı.

Öte yandan İnce’nin Keçiören mitingini evlerinin balkonundan izleyen vatandaşlar, İnce konuşurken Rabia işareti yaptı.