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26 Mayıs 2018 16:35

Muharrem İnce, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve meslek odalarını ziyaret etti

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında bugün Ankara’daki sivil toplum örgütleri, sendikalar ve meslek odalarını ziyaret etti.

Muharrem İnce, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve meslek odalarını ziyaret etti

26 Mayıs 2018 16:35


CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim ziyaretlerini sürdürüyor. İnce, bugün Ankara’daki sivil toplum örgütleri, sendikalar ve meslek odalarını ziyaret etti. İnce’nin ilk durağı Birleşik Kamu İş Konfederasyonu oldu. İnce, daha sonra Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunu (KESK) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunu (Memur-Sen) ziyaret etti.


Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile bir araya gelen İnce, burada yaptığı konuşmada, “Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında Kenan Evren’in dönemiyle şimdiki dönem arasında hiçbir fark yok. ‘Dünya beşten büyüktür’ , emek sermayeden büyüktür. Türkiye’de birden büyüktür. Yepyeni bir Türkiye mümkündür" ifadelerini kullandı.


İnce, Cumhurbaşkanı olduğunda ise eğitim konusunda asla dayatmayacağını, taraflarla birlikte masaya oturacağını anlattı.


İnce daha sonra Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB) ziyaret etti. Ziyarette İnce’ye CHP TBMM Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel eşlik etti.




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