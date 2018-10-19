"Muhtarlar Günü" Akyurt'ta kutlandı

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Akyurt ilçesinde “Muhtarlar Günü” düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Akyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yunus Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, kamu kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Program, Atatürk büstüne muhtarların çelenk bırakması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muhtarlar adına konuşma yapan Akyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Rasim Köse, demokrasiye geçişin muhtarlıkla başladığını belirterek, "Muhtarlar tarihte ilk seçimle gelen kişilerdir. Muhtar vatandaşla devlet arasında bir köprü vazifesi görür, muhtar tüm kamu kurum ve kuruluşlara, vatandaşına gece gündüz hizmet etmeye devam eder ve 24 saat esasına göre çalışır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük destek bulan muhtarlarımız kendilerine müteşekkirdir. Cumhurbaşkanımız demokrasimizin en köklü kurumunun temsilcilerine hak ettikleri değeri göstermektedir. Bu günü muhtarlarımıza hediye eden gazi meclisimize de teşekkür ederiz" dedi.