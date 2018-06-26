Mülteci çocuklar gönüllerince eğlendi

“Mülteci Kadınlar ve Çocuklar Destek Projesi” başta olmak üzere “Çocuklar Okula, Anneler İşe” sloganıyla bugüne kadar 100 mülteci kadına istihdam imkanı sağlanırken, Ankara’da yaşayan mültecilere yönelik başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ayrıca 200 mülteci çocuk sokak işçiliğinden kurtarılarak, eğitim hayatına başladı.

Büyükşehir’den istihdam ve eğitim desteği

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker ve Birleşmiş Milletler Temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, 150 sığınmacı çocuk da aileleri ile birlikte yer aldı.

Türk ve mülteci çocuklar arasındaki kültürlerarası diyalogu güçlendirmek amacıyla bu etkinliğin yapıldığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, "Bugün kardeş olabilmenin, ensar olabilmenin günü. ‘Çocuklar Okula, Anneler İşe’ sloganı ile yola çıktığımız ‘Mülteci Kadınlar ve Çocuklar Destek Projesi’yle, sokakta çalışan çocuklarımızı okulla buluştururken, annelerini de 7 farklı branşta meslek kursuna göndererek, istihdama yönlendiriyoruz. Projemizle onlara hem umut oluyor hem de hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Etkinlikte mülteci çocukların hazırladıkları halk oyunu gösterileri büyük alkış alırken, Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla palyaçolar ve oyuncaklarla gönüllerince eğlenen mülteci çocuklar, pamuk şekeri, patlamış mısır ve çeşitli ikramlarla keyifli bir gün geçirdiler.