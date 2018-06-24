Mülteci kadınlar Türkçe öğreniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan iç karışıklık nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Başkent’te yaşayan mültecilerin yanında olmayı sürdürüyor. Her yaştan mülteciye barınmadan beslenmeye, eğitimden sağlığa kadar farklı farklı konularda destek olan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de mülteci kadınların Türkçe öğrenmesi için açılan dil kursuna katkı sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen proje çerçevesinde açılan dil kursunda ilk etapta 99 mülteci kadın Türkçe eğitim almaya başladı. Altındağ Hanımlar Lokalinde açılan dil kursunda, mülteci kursiyerlere eğitimin sonunda A1 Dil Sertifikası verilecek. Mülteci kadınlar ikişer aylık periyotlar halinde devam ettirilecek dil kurslarına katılabilecek. Birleşmiş Milletler ile 2017 Aralık ayında imzalanan protokol kapsamında, projenin 3 aşamadan oluştuğuna dikkat çeken yetkililer, mülteci çocukların okullarda eğitimi başta olmak üzere annelerine de Türkçe dili ve mesleki eğitim imkanı sağlandığını ifade ettiler. Projenin birinci aşamasında sokakta çalışan 193 mülteci çocuk okullarda eğitim almaya başlarken, ikinci aşamada 99 mülteci kadına da Türkçe dil eğitimi verilmeye başlandı. Üçüncü aşamada ise mesleki kurslar düzenleneceğini vurgulayan yetkililer, "Aralık 2018 tarihinde sona erecek proje ile hem mülteci çocuklar okullaşmış hem de anneleri mesleki beceri kazanarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanmış olacaklar" açıklamasında bulundular.