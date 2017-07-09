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09 Temmuz 2017 19:44

Mümin Sarıkaya hayranlarıyla buluştu

Sevilen sanatçı Mümin Sarıkaya, Nata Vega alışveriş merkezinde düzenlenen konserde hayranlarına unutamayacakları bir gün yaşattı.

Mümin Sarıkaya hayranlarıyla buluştu

09 Temmuz 2017 19:44


Nata Vega Alışveriş Merkezinin düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Mümin Sarıkaya, şarkılarıyla hayranlarına güzel bir gün yaşattı. Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Sarıkaya’ya sevenleri hem söyleyerek hem de alkışlayarak eşlik etti. Alışveriş merkezinin fuaye alanında gerçekleştirilen konsere müşteriler büyük ilgi gösterirken, alanı üst taraftan gören balkon kısımları da sanatçının sevenleriyle doldu taştı.


Yaklaşık bir saat süren konserin ardından Sarıkaya, aralarında engellilerinde bulunduğu hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. İlk defa bir alışveriş merkezinde konser verdiğini belirten Sarıkaya, zamanın nasıl geçtiğini fark edemediğini belitti.




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