Münevver Teyzenin yeni yuvası hazırlanıyor

Yıllardır yaşadığı evin yıkılmasından sonra hayvanseverlerin desteğiyle Ergenekon Mahallesi'nde bir binanın bahçesinde yaşayan Münevver Üzmez'in yeni oturacağı evin tadilatı için Yenimahalle Belediyesi hummalı bir çalışma yürütüyor.

Köpeklerinin ve kedilerinin aç kalmaması için yanlarından biran olsun ayrılmayan Münevver Teyze'nin oturacağı evin bakım, onarım ve tadilatını Yenimahalle Belediyesi ekipleri yapıyor. Kedi ve köpekleri ile yeni evinde yeni bir yaşama başlayacak olan Münevver Teyze'nin soğuklar bastırmadan biran önce yeni evine geçmesi için 20 kişilik bir ekip çalışıyor.

13 yıldır sokak hayvanlarına bakan Üzmez, kaldığı ev yıkıldıktan sonra, hayırseverlerin desteğiyle 3 katlı bir binanın bahçesinde hayatına devam ediyordu. Ömrünün sonuna kadar onların bakımını yaparak yanlarından ayrılmayacağını belirten Münevver Üzmez” Onlar benim hayatım ve yaşam enerjimi onlardan karşılıyorum. Hepimizin bu hayvanların durumunu düşünerek elinden geleni yapması gerekiyor. Vermiş olduğu destek ve hizmetlerinden ötürü Yenimahalle Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Baştan sona elden geçiriliyor

Kaymakamlığın desteğiyle, baktığı sokak hayvanlarıyla mahalle sakinlerine rahatsızlık vermeden yaşayabilmesi için Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde kiralanan müstakil yapının bakım, onarım ve tadilat işleri Yenimahalle Belediyesi ekiplerince yapılıyor. Evin içerisinde badana ve alçı işleri, su tesisatı, fayans, mutfak dolapları, kapı ve pencere tadilatı gibi bütün detayların tek tek elden geçirildiğini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bina dışında dış cephe ve duvar sıvama işleminin yanında bahçe de bulunan ağaçların budanması ve bahçe düzenin sağlanması için gereken bütün çalışmanın hassasiyetle yapıldığını ifade etti. Evin tadilatının bitmesinin ardından eşya ve şofben de yerleştirilecek. Aynı zamanda bahçeye kedi ve köpekler için kulübeler de yapılacak.

Sağlık kontrolünden geçtiler

Yeni evine geçmek için gün sayan Münevver Teyze'nin kedi ve köpeklerini sağlık kontrolünden geçiren Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aşısız olanları da aşıladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvanların bakımını üstlenerek düzenli aralıklarla kontrol edecek.

“Devletin yetkili birimleri ortak çalışma yürütmelidir”

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Sokak hayvanları konusu son dönemde tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de zaman zaman sıkıntılar yaşatmaktadır. Bu sadık dostlarla birlikte yaşıyoruz. Onları evimize alıyoruz ve bakımının ne kadar hassasiyet gerektiren bir konu olduğunu anlayınca sokağa bırakıyoruz. Bunun sonucunda kentimizin birçok bölgesi sokak hayvanlarıyla doluyor. Hepimiz sorumluluk sahibi olmalıyız. Bakmak ve büyütmek için aldığımız köpek ve kedileri bir eşya gibi sokağa bırakmamalıyız. Bu konuda gerek ilgili bakanlığımız gerekse büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri, ortak çalışma yürüterek, üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Şehrin dışına büyük bir bakım merkezi yapılmalı, hayvanların sağlık kontrolleri ve sayı olarak kontrolleri yapılarak, kısırlaştırma işlemleri düzene sokulmalıdır” dedi.