Murat Alparslan Ankaralılarla bir araya geldi

Toplantıya AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan da katıldı.

AHİD Genel Merkezinde gerçekleşen toplantıda Genel Başkan Hilmi Yaman “Bir yılımızı güzel tamamladık, yönetim olarak ikinci yılımızda da Ankara’da adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Ankara’da güzel bir sinerji yakaladık, gayretimiz bu sinerjiyi korumak ve arttırmak adına olacaktır”dedi.

AHİD’de görevlendirmelerin sürdüğünü belirten Yaman, “Hedefimiz 25 ilçede 25 temsilcilik. 2018 yılı sonuna kadar bu hedefi tamamlamayı planlıyoruz. Bugün Yenimahalle Şubemizi açıklamak istiyorum. Şube Başkanı olarak Sefa Bayrak’ı atıyoruz. Sizlerden de kendisini destek bekliyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Yenimahalle şubemiz Ankaramıza ve Derneğimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

"Aklımız erdiğince, gücümüz yettiğince yanınızdayız" diyen AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, ise şunları kaydetti:

“Ünü Başkent’in sınırlarına taşmış, ses getiren, sözü duyulan nadir sivil toplum kuruluşlarından birisiniz. Bunun kıymetini bilmek ve bunun hakkını vermek lazım. Bu anlamda bize de bir şey düşerse; aklımız erdiğince, gücümüz yettiğince yanınızdayız. İnşallah güzel işler yaparız. Çünkü siz gerçekten de burada toplum bazında akredite edilmiş, siyasi karşılığı oluşmuş, saygınlık oluşturmuş bir yapısınız. Bunu daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak mümkün. Size bu konuda başarılar diliyorum.”

"Destekleriniz için teşekkür ediyoruz" diyen Yaman, “Sizlerle birlikte daha güçlü hissediyoruz. Amacımız Ankara’ya birlikte hizmet etmek. AHİD Ankaralılar Derneği Ankara’da karşılığı olan bir sivil toplum kuruluşu. Güzelliklere vesile olmak istiyoruz, Ankara’da birlik ve beraberliğin öncüsü olmak istiyoruz. Bu hususta sizleri de yanımızda görmek, bizleri güçlü hissettiriyor. Teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.