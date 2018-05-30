Murat Ercan Gümüşhanelilerle buluştu

Ramazan ayında farklı iftar programlarına katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan’da ikamet eden Gümüşhaneliler ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrasında konuşan Başkan Ercan Gümüşhane insanının sıcak kanlılığına vurgu yaparak, ’’Sizinle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte de destek ve dualarınızı esirgemeyin’’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da konuşmasında 24 Haziranın önemine değinerek, ’’ Vakit Sincan vakti, vakit Türkiye vakti. 24 Haziran’da da tüm Gümüşhanelilerin milletin adamının arkasında duracağına, milletin adamının layık olduğu yere getireceğine olan inancım tamdır’’ diye konuştu.

Gümüşhaneliler de Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve katılanlara teşekkürlerini iletirken destek sözü verdi.