Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 11:44

Murat Ercan Gümüşhanelilerle buluştu

Gümüşhaneliler Derneğinin iftar sofrasına konuk olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ’’Önümüzdeki süreçte de destek ve dualarınızı esirgemeyin’’ dedi.

Murat Ercan Gümüşhanelilerle buluştu

30 Mayıs 2018 11:44


Ramazan ayında farklı iftar programlarına katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan’da ikamet eden Gümüşhaneliler ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrasında konuşan Başkan Ercan Gümüşhane insanının sıcak kanlılığına vurgu yaparak, ’’Sizinle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte de destek ve dualarınızı esirgemeyin’’ ifadelerini kullandı.


AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da konuşmasında 24 Haziranın önemine değinerek, ’’ Vakit Sincan vakti, vakit Türkiye vakti. 24 Haziran’da da tüm Gümüşhanelilerin milletin adamının arkasında duracağına, milletin adamının layık olduğu yere getireceğine olan inancım tamdır’’ diye konuştu.


Gümüşhaneliler de Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve katılanlara teşekkürlerini iletirken destek sözü verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç