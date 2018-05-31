Murat Ercan, Sincanlı şoförlerle iftarda

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan , Ak Parti Sincan İlçe Başkanlığı ve Sincan Şoförler Odası’nın ortaklaşa düzenlediği İftar yemeğine katıldı. Şoförleri vefakar ve cefakar olarak tanımlayan Ercan şoför esnafının sorunlarını dinleyerek, ’’Şoför esnafının sorunları Sincan’ın sorunudur. İnşallah sorunların aşılması konusunda birlik ve beraberlik içinde olacağız’’ ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine, Ercan’ın yanı sıra Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, 27. Dönem Ak Parti Milletvekili adayları Naci Bostancı ile Nevzat Ceylan da katıldı. Adaylar 24 Haziran sürecinde Sincanlı şoförlerden destek istedi.