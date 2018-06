Murat Sancak’tan iş dünyasına 24 Haziran çağrısı

En büyük arzum, yalnızca kendi oylarımızla değil etrafımızı da aydınlatarak cumhurbaşkanlığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nın oluşturacağı meclisi, kısacası devletimizin geleceğini hep beraber desteklememizdir” dedi.

İş adamı Murat Sancak, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik iş dünyasına çağrıda bulundu. Sancak, iş dünyası temsilcileri, müşterileri ve çalışanlarına hitaben kaleme aldığı mektubunda, “Ülkemizdeki barış ve istikrar ortamını bozmak isteyenler, uzun zamandır ellerinden geleni yapıyorlar. 7 Şubat MİT krizi olarak tarihe geçen olay, paralel kumpasın oyunlarının ortaya çıkarılmasında başlangıç oldu. Fakat o dönem Başbakanımız olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ile bu oyun bozuldu. Ardından gençlerimizin hislerini manipüle edip, Gezi Parkı olaylarıyla ayaklanma çıkarmaya çalıştılar. Başaramadılar. Daha sonra 17-25 Aralık ile ülkemizi darbe girişimine sürükleyen sürecin adımlarını attılar. Burada düzmece belgelerle hükümeti itibarsızlaştırarak 30 Mart 2014 tarihinde yerel seçimlerde zayıflatma çabası içine girdiler. Bu çabalar ile mevcut hükümeti zayıflatarak, güçsüz bir hükümete erken seçim kararı aldırarak, ülkede kaos çıkarmaya ve sonunda devleti ele geçirmeye çalıştılar. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın paralel kumpasın gerçek yüzünü ortaya çıkarması ile halkımız bu girişime fırsat vermedi ve paralelin düzmece çabalarını boşa çıkardı. Bu hain çabaların hemen ardından devlet sırrı olan MİT tırları ile ilgili haberler yapıp o dönemin paralel yapı destekçisi medya kuruluşları aracılığıyla tüm dünyaya duyurdular. Bununla da yetinmeyip, FETÖ terör örgütü üzerinden milletimizin bugüne kadar gördüğü en büyük ihaneti elim darbe girişimi 15 Temmuz gecesini hepimize yaşattılar. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mücadele veren yurtsever vatandaşlarımızın cesareti ve 251 şehit, 2196 gazimizin sayesinde hain kumpas bozuldu” ifadelerini kullandı.

“Bütün bu düzmece ve kurmaca girişimlerle mücadele eden devletimizin, bir yandan da Cumhuriyet tarihimizde daha önce görülmemiş ölçekte projeleri milletimize kazandırmak için gece gündüz çalışıyor” diyen Sancak, şunları kaydetti:

“Daha müreffeh bir ülke yaratma gayretlerinin karşısına bu sefer de ekonomi oyunlarıyla çıktılar. Ağustos ayında değerlendirme yapacağını söyleyen kredi değerlendirme şirketleri, erken seçim kararını duyar duymaz fırsatı kaçırmayıp, aylar öncesinden ardı ardına yaptıkları olumsuz açıklamalarla ülkemizin puanını aşağı çekti ve yatırımcıları korkutmaktan geri durmadılar. Olumsuz değerlendirmeleriyle paramızın yüzde 17 değer kaybetmesine neden olarak milletimizin tüm varlıklarına zarar veriyorlar. Suni yaratıldığından artık emin olduğumuz bu sorunlar ve saldırılar, ülkemizin bekasını hedef alıyor, topraklarımızda gözü olanları heveslendiriyor. Batı dünyası, sayısız Müslümanın kanını dökmeyi göze aldıkları Büyük Ortadoğu Projesi ile önce Suriye’yi karıştırdı, ardından darbe girişimiyle ülkemizi hedef aldı. Başarılı olsalardı Suriye’den sonra sıra bize gelecekti. İşte bu yüzden, ülkemiz üzerinde dönen oyunların bilincinde olup, bunları boşa çıkarmalıyız. Aksi takdirde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri sayesinde himayeye kavuşan Suriyeliler kadar şanslı olamayacağız, kapısını çalacak hiçbir ülke bulamayacağımız aşikardır. Vaziyet böyle iken vazifemiz, inatla ve ısrarla mücadelemizi sürdürmek, ülkemize ve tüm İslam alemine her zamankinden daha çok sahip çıkmak, milli ve manevi değerlerimize, birlik ve beraberliğimize daha sıkı sarılmaktır. Milletimizin bekası için barış ve istikrardan yana olmak, çocuklarımızın geleceği için her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Ülkemize düşman olan bütün güçlere aklımızla, emeğimizle ve kararlılığımızla ’buradayız’ mesajı vermeliyiz. Ülkesini ve bayrağını seven bir Türk vatandaşı olarak sizlerden ricam, ülkemizde barış ve istikrarın korunması, başta FETÖ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleri ile etkin mücadelenin devamı, ülkemiz ve İslam dünyası üzerindeki oyunların bozulması için bütün bunların farkında olmanız ve çevremizi bu doğrultuda bilinçlendirmeniz. En büyük arzum, yalnızca kendi oylarımızla değil etrafımızı da aydınlatarak, cumhurbaşkanlığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nın oluşturacağı meclisi, kısacası devletimizin geleceğini hep beraber desteklememizdir.”