“Müsaadenizle Büyükler”de beyaz perde heyecanı

Yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu’nun yaptığı filmde, Emre Altuğ, Duygu Paracıkoğlu, Ümit Çırak, Eriş Akman, Serap Ağalar, ses sanatçısı Çağatay Akman, Hakan Eksen, Ayhan Eroğlu ve çocuk yıldız oyunculardan Enes Göçmen ile “Dadaş Efe” olarak ünlenen Efe Koçyiğit gibi birçok isim rol alıyor.

Çekimleri İstanbul Zekeriyaköy’de yapılan “Müsaadenizle Büyükler” filmi çocukların birey olduğunu anlatıyor. Sokak hayvanları ile çocukların iletişimini anlatan film, aynı zamanda sosyal mesajlar da veriyor.

Avrasya Medya Prodüksiyon tarafından hayata geçen proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Yapımcı Halit Ziya Alptekin, çekimlerin zorlu olduğu kadar keyifli geçtiğini belirterek, “Müsaadenizle Büyükler adlı sinema filmimizde, anne ve babaların çocuklarını aslında bir birey olarak görmesi gerektiği hedeflenmiştir. Bu film, sokak köpeklerine yardımcı olan çocukların hem sorumluluk duygusunu hem de merhamet ve adalet duygusunu geliştirici nitelik taşımaktadır. Filmin izleyiciler tarafından büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Filmimizin ana sponsoru olan Quick Sigorta ve tüm ekibine teşekkür ederim” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Quick Sigorta CEO’su Levent Uluçeçen, ilk defa bir film sponsorluğu gerçekleştirdiklerini belirterek, “Özellikle çocukların ve hayvan dostlarımızın konunun merkezinde olması ilgimizi çekti. Kültür sanat faaliyetlerine her zaman destek vermeye çalışacağız” diye konuştu.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, filmin konusu, oyuncu kadrosu ve yönetim ekibinin konuya yaklaşımını çok beğendiğine dikkat çektiği konuşmasında, “Çekimlerin bir bölümünü izleyerek onlarla aynı heyecanı paylaştık. Film özellikle çocukların çok hoşuna gidecek. Böylesi güzel bir projeye katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Film ile ilgili farklı etkinliklerimiz olacak. Konu ile ilgili gelişmeleri sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.