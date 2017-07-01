MÜSİAD Başkanı Kaan, ATO’yu ziyaret etti

Görüşmede MÜSİAD ve ATO’nun çalışmaları ile ekonomiye ilişkin konular ele alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) yeni Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ankara’daki ilk sivil toplum kuruluşu ziyaretlerinden birini Ankara Ticaret Odası’na (ATO) gerçekleştirdi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a iade-i ziyarette bulunan Kaan, yeni dönemde MÜSİAD’ın yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaan, iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iş adamlarının yurt dışına daha fazla açılması konusunda çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

ATO Başkanı Baran ise yeni görevinden dolayı MÜSİAD Genel Başkanı Kaan’ı tebrik ederek başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, ATO’nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. MÜSİAD’ın Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Baran, “MÜSİAD ile yakın temas ve diyalog içinde olacağız” dedi.

Ziyaret sırasında ATO Başkan Yardımcıları Mustafa Deryal ve Mehmet Aypek, Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Şahin de hazır bulundu. Ziyaretin ardından gerçekleştirilen çalışma yemeğine ise TBMM eski Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile ATO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri de katıldı.