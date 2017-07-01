Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 11:33

MÜSİAD Başkanı Kaan, ATO’yu ziyaret etti

MÜSİAD’ın yeni başkanı Abdurrahman Kaan, ATO Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

MÜSİAD Başkanı Kaan, ATO’yu ziyaret etti

01 Temmuz 2017 11:33

Görüşmede MÜSİAD ve ATO’nun çalışmaları ile ekonomiye ilişkin konular ele alındı.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) yeni Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ankara’daki ilk sivil toplum kuruluşu ziyaretlerinden birini Ankara Ticaret Odası’na (ATO) gerçekleştirdi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a iade-i ziyarette bulunan Kaan, yeni dönemde MÜSİAD’ın yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaan, iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iş adamlarının yurt dışına daha fazla açılması konusunda çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.


ATO Başkanı Baran ise yeni görevinden dolayı MÜSİAD Genel Başkanı Kaan’ı tebrik ederek başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, ATO’nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. MÜSİAD’ın Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Baran, “MÜSİAD ile yakın temas ve diyalog içinde olacağız” dedi.


Ziyaret sırasında ATO Başkan Yardımcıları Mustafa Deryal ve Mehmet Aypek, Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Şahin de hazır bulundu. Ziyaretin ardından gerçekleştirilen çalışma yemeğine ise TBMM eski Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile ATO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri de katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    36°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:17
  • Öğle :13:04
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!