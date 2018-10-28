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Mustafa Reşit Akçay: “Yenilmememiz gereken bir maçtı”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Altınordu maçı sonrası yaptığı açıklamada “Yenilmememiz gereken bir maçtı” dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor evinde ağırladığı Altınordu'ya 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay, "Bizim için önemli bir akşamdı. İyi bir müsabaka olacağını tahmin ediyorduk. Rakibimizle puanlarımız eşitlendi. Yenilmememiz gereken bir maçtı. Elimizden gelen en iyisini yapmamıza rağmen iç sahadaki mağlubiyet serisine engel olamadık. Penaltı maçın kırılma noktasıydı. Rakibi kutluyorum. Eksiklerimizi görüp, değerlendirip, onları düzeltmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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