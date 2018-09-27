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Mustafa Sabri Odabaşı: “Artık önümüzdeki maçlara bakacağız”

Bergama Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Sabri Odabaşı, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada “Artık önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.


Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Gençlerbiliği'ne konuk olan Bergama Belediyespor, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bergama Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Sabri Odabaşı, “Ligde 6'da 6 yapmış lider bir takıma karşı oynadık. Oyunu güzelleştirmek için elimizden geleni yaptık. Gençlerbirliğine şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Biz de artık önümüzdeki maçlara bakacağız” ifadelerini kullandı.

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