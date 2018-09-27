Mustafa Sabri Odabaşı: “Artık önümüzdeki maçlara bakacağız”

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Gençlerbiliği'ne konuk olan Bergama Belediyespor, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bergama Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Sabri Odabaşı, “Ligde 6'da 6 yapmış lider bir takıma karşı oynadık. Oyunu güzelleştirmek için elimizden geleni yaptık. Gençlerbirliğine şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Biz de artık önümüzdeki maçlara bakacağız” ifadelerini kullandı.