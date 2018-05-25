Ramazan ayında her gün farklı bir ilçede iftarını yapmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Elmadağ ilçesinde vatandaşlarla orucunu açtı. Başkan Tuna, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Emre Özcan’ın Elmadağ’da oturan ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

İlçe sakinlerinin görüşlerini dinleyen ve seçimlere yönelik önemli mesajlar veren Tuna, ’’24 Haziran seçimlerinde Elmadağ’dan yüzde 100 destek bekliyorum. Elmadağ’da desteğin yüzde 100 olması lazım neden yüzde 80 olsun. Bu normal bir seçim değil, milletin bekası meselesi. Yani milletimizin bekasına kim karşı çıkabilir. Nasıl çıkabilir, hele Elmadağ gibi Anadolu’nun göbeğinde bir yerden’’ ifadelerini kullandı.

Erken seçim kararının alınmasının ardından ABD ve Avrupa’dan karşı sesler geldiğine dikkat çeken Başkan Tuna, birlik ve beraberlik çağrısını yineleyerek, ’’Bu tepkilerine karşılık vatandaşlarımızın toparlandığını fark eden dış güçler şimdi de ses çıkarmayı bırakarak, seçimle ilgili gelişmeleri sessiz bir şekilde izlemeye başladı. Ak Parti’yi güçlü bir şekilde iktidara getirmemiz gerekiyor’’ şeklinde konuştu.