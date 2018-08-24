Mustafa Tuna’dan şehit ailesine anlamlı ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Kurban Bayramı’nın 3. gününde 2011 yılında Hakkari Çukurca’da terörle mücadele ederken Şehit düşen Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar’ın ailesini ziyaret etti. Tuna, şehit Başayar’ın babası İsmail Başayar ile sohbet etti. Baba Başayar’ın aile albümünden gösterdiği fotoğrafları inceledi. Aradan geçen 7 yıla rağmen acısı hala taze olan aileye bir kez daha başsağlığı dileyen Başkan Tuna, “Bizler ve Bu Ülke evladınıza minnettar. Aziz şehitlerimizin mübarek ruhları şad olsun. Bu ülke onlar sayesinde ilelebet payidar kalacak. Evladınız en güzel mertebeye erişti. Allah inşallah ahirette onlara komşu eylesin” diyerek ailenin acısını paylaştı.

Tuna Demetevler esnafını ziyaret etti

Tuna, Yenimahalle Demetevler’de bayramın 3. günü dükkanlarını açan esnafı ziyaret etti. Hem esnafla hem de Demetevler sakinleriyle bayramlaştı. Demetevler sokaklarından vatandaşlarla birlikte yürüyen Tuna, kendisine balkondan el sallayan mahalle sakinleriyle selamlaşmayı da ihmal etmedi. Başkan Tuna, esnaf ziyareti ardından öğlen namazını Demetevler Öz Elif Camii’nde kıldı. Cami çıkışında Tuna, Yenimahalle sakinleriyle bayramlaştı, bir süre sohbet etti.

Tuna, bir taksi durağından gelen çay davetini de geri çevirmedi. Taksi durağına misafir olan Tuna, kendisine ikram edilen çayı içerken taksicilerle de sohbet etti. Ankara’daki bayram sakinliğinden muzdarip olan esnafa “Hayırlı işler” temennisinde bulundu.

Etlik sakinleri Tuna ile bayramlaştı

Tuna’nın bir sonraki durağı Etlik oldu. Etlik Hicret Cami’inde ikindi namazını kıldı. Namazın ardından camide bulunan vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Tuna, caminin bulunduğu Mehterler sokakta bir süre yürüdü. Başkan Tuna’yı sokakta gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bol bol sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.