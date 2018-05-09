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09 Mayıs 2018 19:05

Müsteşar Öztürk: "Hava kalitesini daha iyi izlemek ve denetlemek için mevzuat güncellenebilir"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.

Müsteşar Öztürk:

09 Mayıs 2018 19:05

Dr. Mustafa Öztürk, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi Projesi”nin I. Çalıştayının kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolüne ilişkin mevzuatın yürütülmesinde uygulamada birliğin sağlanacağını, bu kapsamda iyi bir izleme ve denetim için mevzuatın güncellenebileceğini belirtti.


“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi Projesi”nin I. Çalıştayının kapanış toplantısı bugün İzmir’de bir otelde gerçekleştirildi.


Çalıştaya; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlükleri ile birlikte üniversitelerden akademisyenler ve sanayi tesisleri temsilcileri katıldı.


Çalıştay Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Bayram, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erdal Çelik ile Bakanlık Müsteşarı Prof.Dr.Mustafa Öztürk’ün açılış konuşmaları ile başladı.


Açılış konuşmalarının ardından Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından proje kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar ile projenin çıktıları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.


Müsteşar Öztürk burada yaptığı açılış konuşmasında çevre sorunlarının toplum yaşamını olumsuz yönde etkilemesini önlemek amacıyla sorunları çözecek strateji ve politikaların geliştirilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.


Ülkemizde çevreyi korumak ve kirlenmesini önlemek amacıyla oluşturulan kamu teşkilatı içinde yer alan çevre yönetiminin bileşenlerinden birinin de hava yönetimi olduğunu belirten Öztürk, Bakanlığın hava yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Amaçlarının daha iyi bir hava kalitesi olduğuna vurgu yapan Öztürk, proje ile Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolüne ilişkin mevzuatın yürütülmesinde uygulamada birliğin sağlanmasının amaçlandığını, sektörel uygulama kılavuzlarının hazırlanması gerektiğini, iyi bir izleme ve denetim için mevzuatın güncellenebileceğini dile getirdi.


Çalıştayda proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve sonrasında yürütülecek faaliyetler ile ilgili bilgiler paylaşıldı ve saha kontrol listelerine ilişkin ilgili tüm tarafların görüşleri alındı.


Çalıştay, kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik eğitimler, proje faaliyetleri ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler ile son buldu.




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