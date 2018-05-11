Musul Türkmen Kadın Birliğine dikiş kursu ve ekipman desteği

TİKA tarafından Musul Türkmen Kadın Birliğine ofis malzemesi, dikiş makinesi ve elektrik ekipman desteği sağlandı. TİKA tarafından malzemelerin teslim programına Musul Vilayet Meclis Üyesi Lokman Necim Ahmed, Musul Türkmen Cephesi İl Başkanı Mehmet Ali Ahmet, TİKA Bağdat Program Koordinatör Yardımcısı Zübeyr Yakaryılmaz, Türkmen Kadın Birliği yetkilileri ve üyeleri katıldı. Düzenlenen programda konuşan Musul Vilayet Meclis Üyesi Lokman Necim Ahmed, TİKA’ya Musul’da gerçekleştirdiği projelerden dolayı teşekkür ederek, Musul’un her alanda desteğe ihtiyacı olduğunu, TİKA’nın önümüzdeki dönemde daha fazla proje gerçekleştirmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Musul Türkmen Cephesi İl Başkanı Mehmet Ali Ahmet ise kadınlara yönelik dikiş nakış kursu dolayısıyla TİKA’ya teşekkür ederek, TİKA’nın dünyanın dört bir yanında projeler gerçekleştirdiğine değindi. Ahmet, “Musul’da TİKA’dan daha büyük çaplı projeleri gerçekleştireceğini ümit ediyoruz” dedi.

TİKA Bağdat Program Koordinatör Yardımcısı Zübeyr Yakaryılmaz da, Musul’daki savaşta en çok etkilenenin kadınlar ve çocuklar olduğunu, kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri bu projeyle Musul kadınlarının hem becerilerini geliştireceğini hem de aile bütçelerine kursta ürettikleriyle katkı sağlayacağını belirtti. Yakaryılmaz ayrıca TİKA’nın Musul’a yönelik her alandaki projelerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Proje ile Musul Türkmen Kadın Birliğine dikiş makineleri, ofis malzemeleri, bilgisayar, yazıcı, klima, jeneratör, mutfakta kullanmak üzere beyaz eşya ve mutfak araç gereçleri ile dikiş kursunda kullanılan sarf malzemeleri temin edildi.