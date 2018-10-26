Mütârekeler ve Barış Antlaşmaları Sempozyumu sona erdi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Mondros Mütârekesi'nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı'nın Sonu-Mütârekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu”nun kapanış ve değerlendirme oturumu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Oturumda Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan olmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, aynı üniversitenin Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Solak, aynı üniversiteden Prof. Dr. Orhan Doğan, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yasemin Doğaner, Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nejla Günay ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı sempozyuma dair değerlendirmelerde bulundu.

Mondros Mütârekesi'nin imzalanmasından sonra Anadolu'daki direniş meşalesinin Kahramanmaraş'ta yakılması nedeniyle sempozyumun bu ilde yapılmasının çok anlamlı olduğu vurgulandı.

Merkez Başkanı Beyhan gerçekleşen bu sempozyumun Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı'nın 2018 yılı içerisindeki son ilmî etkinliği olduğunu ve Başkanlık olarak bilhassa Anadolu'daki üniversitelerle bu tür iş birliklerine öncelik verdiklerini söyledi. Sempozyum başvurusu için gönderilen bildirilerin ciddi bir hâkem sürecinden geçtiğini ifade eden Merkez Başkanı, sunulan bildirilen kitaplaştırılmasına kurum olarak ehemmiyet verdiklerini ve 2019 yılı içerisinde de bu sempozyumda sunulan 49 bildirinin kamuoyunun ve ilim dünyasının istifadesine sunulacağını söyledi.