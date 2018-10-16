Mütarekeler ve barış antlaşmaları, uluslararası sempozyumda ele alınacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle 24-26 Ekim 2018 tarihlerinde' Mondros Mütarekesi'nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı'nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu' düzenlenecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada , Kahramanmaraş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek sempozyumda milyonlarca insanın hayatını etkileyen, maddi manevi kayıplara sebep olan ve siyasi haritaları değiştiren I. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan gelişmeler, mütarekeler ve barış antlaşmaları bağlamında değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada, 24 Ekim Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki açılış konuşmaları ile başlayacak sempozyumda Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Girişi, Mondros Mütarekesi ve mütarekenin bölgeye etkileri, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra Atatürk'ün askerî stratejisi, yaşanan işgallere karşı başlatılan direniş ve basına yansımaları, Mudanya Mütarekesi, mütareke döneminin Türk sinemasındaki imgeleri gibi pek çok konu bilim insanları ve araştırmacılarca bilimsel bir zeminde tartışmaya açılacağı ve sunulacak 49 bildiride Osmanlı Devleti'nin son padişahı VI. Mehmed Vahideddin de incelenecek konular arasında bulunulduğu bildirildi.

Öte yandan, sunulan bildirilerin, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 2019 yılı içerisinde basılıp kamuoyunun istifadesine sunulacağı açıklandı.