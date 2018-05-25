Müteahhitler iftarda bir araya geldi

Türkiye Müteahhitler Birliği mensupları, Ankara’da bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programa Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “İhracat deyince hep aklımıza mal ihracatı mal ithalatı gelir ama hizmet ticareti hizmet ihracatı gelmez. Bu yüzden ben bundan bahsetmek istiyorum. Hizmet sektörü lokomotiflerinden biri olan müteahhitlik sektörü, yüz akı sektörlerimizden biridir. Bu yüzden burada bulunan bulunmayan bütün müteahhitlerimize şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türkiye, 46 milyar dolar hizmet ihracatıyla, 20 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir alandır. Dolayısıyla Ekonomi Bakanlığı olarak hizmet ihracatını önemsiyoruz. Buna ilişkin olarak da stratejik planımızı hazırladık” şeklinde konuştu.

Programın ev sahibi konumundaki Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, yaptığı konuşmasında “Büyümeyi sürdürülebilir hale getirebilmek için öngörülebilirliği yeniden güçlendirerek, yatırım ortaklığında olan ihtiyacımız sürüyor. Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan büyük altyapı problemleri, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından hayata geçiriliyor. Türk inşaat sektörü doğrudan ve dolaylı olarak milli ekonomiye büyük katkılar getirmiştir.” ifadelerini kullandı.