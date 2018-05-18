Müzecilik Günü’nde Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne yoğun ilgi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin konuğu olan İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund, Avrupa’da pek çok kişinin bildiği Gordion’un aslında Ankara yakınlarında bulunduğunu hatırlattı.

İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vınals 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret etti. Büyükelçi Wahlund müzede yaptığı ziyaretin ardından kameraların karışına geçerek günün önemine binaen açıklamalarda bulundu. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin bu zamana kadar gördüğü en güzel müzelerden olduğunu aktaran Wahlund, “Burada olmaktan çok memnunum. Ben 5 yıldır buradayım, gerek Avrupa’dan gerek İsveç’ten buraya birçok misafirimiz geliyor ve bizde buraya getiriyoruz. Burayı gördükleri zaman çok şaşırıyorlar, böyle bir müzenin Ankara’da olmuş olmasından dolayı” diye konuştu.

“Gordion’un düğümü Ankara’da”

Büyükelçi Wahlund konuşmasının sonunda meşhur deyim “Gordion’un düğümü” ne atıfta bulunarak şunları ifade etti:

“Bu müze sade bu şekilde değerlendirilmeyip yanına Gordion’un da konulması gerekiyor. ‘Gordion’un düğümü’ diye bir deyim var bütün Avrupa’da, bunu öğrenciler, bütün herkes bilir. Bu deyimi biliyorlar fakat bunun çıkış noktasının Ankara yakınındaki Gordion olduğunu bilmiyorlar. Onun için burayı daha fazla tanınır hale getirmeniz gerekir diye düşünüyorum.”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vınals Uluslararası Müzecilik Günü dolayısıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığının projesinin içinde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.