Müziğin evrensel dili Keçiören'de yankılandı

Keçiören Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından organize edilen müzik topluluğu ‘Al-Amal Korosu'na ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin organize ettiği ‘Bizim Koro' isimli müzik grubuna Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediyesi, Türk ve göçmen çocuklardan oluşan, müziğin evrensel değerini harmanlayan Bizim Koro ve Al-Amal Korosu'na verdiği destekle kültürel benzerliklerin ortaya çıkmasına ön ayak oldu. Irak'tan, Suriye'den ve Afganistan'dan gelen göçmenlerin çoğunlukta olduğu korolar, barış ve insan haklarını dünyaya haykırmak için Keçiören Belediyesi öncülüğünde organize edilen konserle sesini duyurma fırsatı buldu. Sosyal uyum ve kültürel etkileşim sağlanması için oluşturulan korolarda 12 ila 22 yaş grubundan çocuklar ve gençler yer alırken, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde organize edilen konser Türk ve mülteci davetlilerden yoğun ilgi gördü. Koroya katılmak için mülteci olma şartının dışında herhangi bir ön şart aranmadığı kaydedilirken, Türkçe, Arapça ve İngilizce seslendirilen şarkılar davetlilere keyifli anlar yaşattı. Konsere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Jean Marie ile İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır da katıldı.

7 bin mülteciye danışmanlık hizmeti

Keçiören Belediyesi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile işbirliği yaparak 2015 yılında bünyesinde kurduğu ‘Göçmen Hizmetleri Merkezi' aracılığıyla danışmanlık hizmeti vermeye başlamış, mültecilere yönelik sosyal uyum ve toplumsal kaynaşma desteği için kolları sıvamıştı. Keçiören Belediyesi hizmet binasında 2015'te faaliyete başlayan Göçmen Hizmetleri Merkezi, kurulduğu günden itibaren 7 bin mülteciye danışmanlık hizmeti verdi. Sosyal belediyecilik anlayışının öncüsü konumunda olan Keçiören Belediyesi, Göçmen Hizmetleri Merkezi ile iş, meslek, sağlık, hukuk, sosyal yardım, psiko-sosyal destek hizmetleri sağlayarak göçmenlerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mültecilerin Türk kültürüne uyum sağlaması için verdiği destekle hem ulusal hem de uluslararası mecrada adından sıkça söz ettiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Müziğin gücünün ve zenginleştirici etkilerinin tüm toplumlara yayılması için düzenlenen bu konser, mülteci çocukların kültürümüze uyum sağlaması açısından oldukça önemli. Keçiören Belediyesi olarak 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile işbirliği içerisinde kurduğumuz Göçmen Hizmetleri Merkezi birçok mültecinin hayatını kolaylaştıracak danışmanlık hizmeti verdi. Mültecilerin ülkemizi kendi ülkeleri gibi benimsemeleri ve sosyal uyumsuzluk yaşamamaları için Göçmen Hizmetleri Merkezimiz çeşitli organizasyonlarla çalışmalarını sürdürüyor. Koroların oluşturulmasında ve bu konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.