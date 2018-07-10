Nairobi Lisesi Kütüphanesi TİKA’nın katkılarıyla yenilendi

TİKA, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde önemli bir yer tutan “Herkes için kapsamlı ve eşit derecede kaliteli eğitimin sağlanması ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak” amacıyla Kenya’da projelerine devam ediyor. “Eğitimde Fırsat Eşitsizliklerinin Azaltılması Programı” ile Nairobi Lisesinin Kütüphanesi yenilendi.

TİKA tarafından yenilenen kaynakların yanı sıra öğrencilerin rahatlıkla kitap okuyacakları bir ortam oluşturmak amacıyla mobilya temin edildi. Kenya genelinde onlarca kütüphane kurulumunu yapan ve işletmesini yürüten Bilgi Gençliği Güçlendiriyor Vakfı (Knowledge Empowering Youth Trust KEY) işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile Türk edebiyatı, Türk tarihi, mimarlık, İslami Bilimler gibi birçok alanda 2 bin 500 adet yeni kitap kütüphaneye teslim edildi.

Törene Türkiye’nin Kenya Büyükelçisi Sayın Ahmet Cemil Miroğlu, Nairobi Eyalet Senatosu Başkanı Beatrice Eliachi, Kenya Milli Eğitim Bakanlığı ve Kenya Kültür Bakanlığı yetkilileri, KEY Derneği CEO’su Rita Field Marsham, Nairobi Lisesi mezunları ve öğrencileri katıldı.

Okul Müdürü Caspar Maina, özellikle okulun yatılı bir eğitim kurumu olmasının bu tip sosyal ihtiyaçları daha önemli kıldığını, üniversite başarıları da dikkate alındığında kütüphane desteğinin verimli sonuçlanacağını belirtti. Maina, kütüphaneye sosyal bilimler, tarih edebiyat ve referans kitaplarını sağlayan Türk Hükümeti ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Nairobi Eyalet Senatosu Başkanı Beatrice Eliach, kütüphanenin iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirecek bir referans merkezi olduğunu ifade ederek TİKA’ya teşekkür etti.

Öğrencilerden 4. sınıfta okuyan ve ileride mimar olmak isteyen Paul Maranga, Doğan Kuban’ın Sinan’ın Sanatı ve Selimiye kitabının oldukça ilgisini çektiğini belirtti. Maranga özellikle Türk mimarisine dair ilginç detaylar keşfettiğini söyledi.

Kütüphanede özellikle tarih ve edebiyat alanlarındaki Türk yazarların eserleri öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Başkentte İngiliz yönetiminde kurulan ve ülkenin başarı sıralamasında ilk üçte yer alan Nairobi Erkek Lisesi (Nairobi School), 1929 yılında kuruldu. Geçmişte ‘’Prince of Wales’’ olarak bilinen köklü eğitim kurumlarından biri olan okul, 1963 yılında Kenya’nın bağımsızlığından sonra bir devlet okulu olarak toplumun her kesiminden başarılı öğrencilerin eğitim gördüğü, pek çok bakan, milletvekili ve işadamının mezun olduğu okul, bugün de ulusal düzeyde adı ve başarılarıyla takdir toplayan başarılı bir eğitim kurumu olarak eğitim hayatını sürdürüyor. Lisenin erkek yatılı okul olması nedeniyle Kenya içinden farklı eyaletlerden ve Sudan, Tanzanya, Etiyopya ve Ruanda’dan da başarılı öğrenciler eğitim alıyor. Nairobi Lisesi yüzde 95’in üzerinde üniversiteye öğrenci gönderen bir başarı grafiğine sahip. Okulun yaklaşık bin 500 öğrencisi, 70 öğretmen kadrosu ve 140 personeli bulunuyor.

Okulun ilk kurulduğu dönemde kütüphane olarak hizmet veren binanın yetersiz olması nedeniyle yeni bir kütüphane binasına geçilmişti. Özellikle sınav ve ders kitaplarının ağırlıklı olduğu kütüphanenin referans ve diğer kitap ihtiyaçları vardı.