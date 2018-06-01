Nallıhan 5. Foto Safari etkinliğine ev sahipliği yapacak

Foto Safari etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Fotoğrafa gönül verenlerin her yıl yoğun ilgi gösterdiği 5. Foto Safari, Nallıhan Kuş Cenneti’nde 9-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Nallıhan Belediyesi ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından Başkent Ankara Meclisi’nin koordinesinde düzenlenecek Foto Safari Yarışması için Nallıhan Kuş Cenneti Gözlem Merkezi amatör-profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarına açık olacak. "Fotoğraf Avcıları Rastgele" sloganıyla düzenlenecek olan yarışmada bilinçsiz avcılığın önüne geçilmesi ve doğayla iç içe bir yaşamın teşvik edilmesi amaçlanıyor. Koordinatörlüğünü AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan’ın üstlendiği "Foto Safari Yarışması" ile yaban hayatının korunması başta olmak üzere nesli tükenen hayvan türlerinin gözetilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Nallıhan Belediyesi, etkinliğe Türkiye genelinden katılmak isteyen tüm basın mensuplarına ücretsiz yemek, ulaşım ve konaklama konusunda destek verirken, yarışmanın sonunda dereceye giren fotoğrafçılara toplam 20 bin TL para ödülü verilecek.