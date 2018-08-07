İpek yolu üzerinde bulunan, ipek iğne oyalarının başkenti olarak bilinen ve doğal güzellikleriyle büyüleyen Nallıhan’daki festival, bu yıl 16-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Her gün sevilen sanatçıların konserleriyle taçlanacak olan festivalin, etkinlikleriyle de uzun süre konuşulacağını ifade eden Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş; tüm vatandaşlara davette bulunarak şunları söyledi:

"Özellikle doğaseverler için kaçırılmaz bir fırsat olacak. Sıcak yaz günlerinde ilçemizin yaylalarında serinleyebilir, her biri ayrı zirveye ve güzelliğe açılan düşsel yürüyüş parkurlarımızda doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Herkesi halk mimarisinin bozulmamış örnekleriyle, geleneksel yaşantının günümüzde de sürdüğü mahallelerimizi ve sokaklarımızı, Sarıyar baraj gölü kıyısında ekolojik dengeyi, Kuş Cenneti içindeki farklı jeolojik yapıları, Karacasu, Soğukkuyu, Gürleyik Şelalerini, Şarıçalı eteklerinde endemik bitki türlerinin güzelliklerini görmeye davet ediyorum."

Etkinlik dolu festival

Nallıhan Belediyesinin geleneksel hale getirdiği "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali" 16-17-18-19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Dopdolu bir program hazırlayan Nallıhan Belediyesi, 4 gün boyunca misafirlerini birbirinden güzel etkinlikle buluşturacak.

Ünlü sanatçıların konserlerinden, ipek iğne oyası eserlerine, uluslararası tanıtım çadırlarından, doğa gezilerine kadar her türlü etkinliğin bir arada ziyaretçilere sunulacak. Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri ve dans gösterileriyle de renklenecek festival programı konuklarına eğlenceli günler yaşatacak.

Ülkelerin tanıtım çadırlarının yer alacağı 6. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ipek iğne oyaları, dokumaları ve kıyafetleri misafirlerin beğenisine sunulacak.

Sportif faaliyetlerin de yapılacağı festival, konuklarına balon ile Nallıhan’ın eşsiz manzarasını gökyüzünden izleme ve fotoğraflama imkanı da verecek.