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07 Ağustos 2018 12:34

Nallıhan’da canlı hayvan pazarı açıldı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde canlı hayvan pazarı açıldı.

Nallıhan’da canlı hayvan pazarı açıldı

07 Ağustos 2018 12:34


Nallıhan Hacıbey Mahallesi Ankara-İstanbul Devlet Yolu üzerindeki 11 bin metrekare arsa üzerine kapalı ve açık bölümlerle inşa edilen ve 2 milyon 124 bin TL’ye mal olan pazar, 20 adet büyükbaş hayvan padoğu (200 adet büyükbaş hayvan kapasitesi), 37 adet küçükbaş hayvan padoğu (bin 500 adet küçükbaş hayvan kapasitesi), 1 adet dezenfektasyon, 1 adet karantina binası, 2 adet saman deposu, İdari ve sosyal hizmet alanı, mescit, kafeterya, veteriner hizmetleri, kantar ve geniş otoparkı ile hizmete sunuldu.


Tesiste, bölge ve ilçe merkezindeki hayvan satışı daha sıhhi, düzenli, şehir yaşamına karışmadan yapılabilecek.


Tesisin açılış törenine Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, Belediye Meclis Üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kurban Bayramı arife gününe kadar her gün açık olacak tesis, bayramdan sonra ise her hafta cuma günleri üreticiyle tüketiciyi bir araya getirecek.




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