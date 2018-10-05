Nallıhan'da Kızıl Geyik avlayanlar cezasız kalmadı

Nallıhan Jandarma Karakol Komutanlığı ile irtibata geçilerek olay yerine giden ekipler, yapılan kontrollerde etin muhafaza edildiği yere ulaştı. Yapılan aramada 100 Kg civarı etin derin dondurucuda muhafaza edildiği tespit edildi.

Etin Kızıl Geyik eti olduğunun itiraf edilmesi üzerine ilgili şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre Bakanlıkça koruma altına alınmış ve avlanması yasak olan Kızıl Geyik tazminat bedeli olarak 14881 TL ayrıca 1455 TL idari para cezası olmak üzere toplam 16336 TL idari para cezası kesildi.