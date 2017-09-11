Nallıhan’da moda rüzgarı esti

Türk ve Anadolu’da yer almış Hitit başta olmak üzere çeşitli medeniyetlerin motiflerini eserlerinde yer veren Özceyhan, Çin Seddi’nde de düzenlediği defile ile dikkat çekti. TBMM izni ile ilki İstanbul Beylerbeyi Sarayı’nda olmak üzere dünyanın pek çok noktasında bu özel koleksiyonun gösterimi yapıldı.

Özceyhan, ipek iğne oyaları ile çeşitli kombineler düzenleyerek Kuş Cenneti Kara Leylek’ini, Nasuhpaşa’nın Nalını dünya modasına kazandırmaya çalışıyor. Bu konuda harekete geçen Özceyhan, 10 manken ile Nallıhan’da da defilesini sergileyerek izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Defile sonunda Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Özceyhan’a bir plaket sundu. Özceyhan, "Ben Nallıhan’ın iğne oyasini dünya markası yaparak dünyaya tanıtmak gayesinde çalışacağım" diyerek duygularını dile getirdi.