Nata Holding ailesi iftar yemeğinde buluştu

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Namık Tanık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine holding ve Nata Vega Outlet AVM, bağlı grup şirketleri çalışanları ve alışveriş merkezinde bulunan kiracılar katıldı.

İftar programında konuklara, fasıl müziği ve semazen gösterisi eşliğinde Türk mutfağının lezzetleri sunuldu. Gecenin sonunda AVM bünyesinde bulunan mağazalara ciro artışı, dekorasyon, müşteri memnuniyeti, işletme kurallarına uyum kriterlerine göre plaket ve ödüller verildi.

AVM etkinliklerine en çok destek veren ünlü ödülü Ankara’nın sevilen dizisi Beni Affet’in başrol oyuncusu Gaye Turgut Evin’e, En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü de "Serebral Palsi Şenliği" ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Ece Ünlü’ye verildi. Holding bünyesinde 33 yıl çalışan Salih Öz, ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Namık Tanık’tan alırken, ödül töreni sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekildi.